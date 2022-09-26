Вашингтон, 26 сентября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области никогда не будут признаны в мире частью России. Такое заявление сделал 25 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, освобождённые от киевских карателей территории никогда не будут признаны международным сообществом частью России. Также Блинкен заявил, что киевский режим якобы вправе «вернуть» себе все регионы.

США вместе с союзниками отказываются признавать легитимность референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Страны Запада угрожают Москве санкциями в случае, если освобождённые от киевских боевиков земли воссоединятся с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин рассказал о попытках киевского режима сорвать референдум в Донбассе.