Якутск, 26 сентября, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Национальный обряд провели 25 сентября якутянки, чтобы их мужья и сыновья вернулись домой живыми. Осуохай состоялся на главной площади Якутска, сообщило НВК «Саха».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Сегодня на центральной площади Якутска проходит осуохай — благословление матерей на возвращение живыми мужей и сыновей! Народ Саха всегда объединяется в непростые времена! Уруй Айхал!», — отметила председатель Союза женских организаций Якутии, руководитель Аппарата Общественной палаты республики Анжелика Андреева.

Как сообщало ИА REGNUM, из Якутии часть резервистов были призваны для участия в спецоперации по ошибке. Над их возвращением домой будет работать специально созданный штаб.