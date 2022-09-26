Магадан, 26 сентября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В районе реки Ола в Магаданской области потерпела бедствие группа туристов из 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 сентября в областном пожарно-спасательном центре.

ИА REGNUM Река

ЧП произошло днём 23 сентября в районе 2 — 2,5 км выше от посёлка Гадля. На телефон 112 поступило сообщение о том, что в районе реки Ола перевернулись лодки с туристами. По словам потерпевших, 11 человек спаслись и выплыли на два острова. Один турист пропал.

Спасатели перенаправили на берег 11 человек. они отказались от медицинской помощи. 24 сентября поисково-спасательный отряд выехал на поиски пропавшего. В этот же день спасатели обнаружили его тело. Погибшего туриста вынесло не берег реки Ола.

Как сообщало ИА REGNUM, тела трёх пропавших туристов с перевернувшегося катера обнаружили в Карелии.

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