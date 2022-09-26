Сеул, 26 сентября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Совместные военные учения начали ВМС США и Южной Кореи, сообщает 26 сентября Yonhap. Мероприятие у Корейского полуострова будет длиться четыре дня.

Navy.mil Крейсер Chancellorsville

На учения США направили авианосную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan («Рональд Рейган»), включающую также эсминец Barry и ракетные крейсер Chancellorsville. Участвует в манёврах и атомная субмарина Annapolis.

Планируется отработка противокорабельных и противолодочных операций. Проведут американцы и корейцы также тактические манёвры. Совместные учения ВМС двух стран провели впервые за пять лет.