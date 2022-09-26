Якутск, , 05:38 — REGNUM Информацию о нарушениях при отправке резервистов Якутии на подготовку к участию в спецоперации будет принимать специально созданный штаб. Его сформировали Госсобрание республики и региональный комитет солдатских матерей, сообщило ЯСИА.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Штаб будет продолжать работу в течении всего времени проведения спецоперации в защиту Донбасса. Его цель — возвращать домой тех, кто был призван по ошибке. Первая партия таких резервистов уже летит домой.

«Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику не соответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации», — отметила депутат, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Якутии Елена Голомарева.

Как сообщало ИА REGNUM, все, кто в ходе частичной мобилизации были ошибочно призваны на специальную военную операцию в защиту Донбасса, будут возвращены домой, заявлял ранее глава Якутии Айсен Николаев. Он поручил строго соблюдать указ президента России Владимира Путина.