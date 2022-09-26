Ярославль, , 05:24 — REGNUM Четыре человека погибли в результате столкновения кроссовера и грузовика в Ярославской области. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону в телеграм-канале ведомства.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Смертельная авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» в 20:50 мск 25 сентября. На 237 километре автодороги столкнулись кроссовер Hyundai Tucson и грузовой автомобиль Mercedes.

По предварительным данным, погибли водитель и пассажиры, находившиеся во внедорожнике. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа и медики. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского автобуса с людьми и большегруза в Омской области.

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