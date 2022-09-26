Махачкала, , 05:16 — REGNUM Частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям. Об этом 25 сентября в своём телеграм-канале заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, в последних указах президента «чёрным по белому написано», кто подлежит частичной мобилизации на сегодняшний день.

«Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность», — отметил Меликов.

Он добавил, что ошибки, допущенные при частичной мобилизации должны быть немедленно исправлены: «Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации». Однако, помимо реальных фактов, есть и «фейковые вбросы в соцсетях», которые враги России распространяют через созданные за границей паблики.

Военком Дагестана Даитбег Мустафаев ежедневно докладывает Меликову о ходе частичной мобилизации. Глава Дагестана призывает тех, кто столкнулся с нарушением прав, обязательно сообщать об этом в республиканский военкомат: «В каждом конкретном случае будем разбираться и принимать объективное решение».

Он также поблагодарил тех, кто хочет поехать в зону проведения спецоперации добровольцем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меликов поручил главам муниципалитетов лично контролировать ход мобилизации, следить за недопущением ошибок, внимательно изучать списки. В целом, по его словам, процесс частичной мобилизации в Дагестане идёт в штатном режиме.

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