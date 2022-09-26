Москва, , 05:11 — REGNUM Потепление до показателей температуры, характерных для июля, ожидается на юге России. Об этом 25 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Черное море. Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил специалист, в континентальных районах Краснодарского края ожидается погода, больше характерная для августа или даже для июля. Уже 26 сентября в регионе ожидается +25 градусов, а в последующие несколько дней температура воздуха будет ежедневно повышаться на один градус.

В Сочи 26 сентября ожидается +24…+25 градусов, а на следующий день уже +26…+28 градусов. Температура воды в Чёрном море будет оставаться очень комфортной как минимум в ближайшие несколько дней и составит +22…+23 градуса. Существенных осадков на Черноморском побережье не прогнозируется.

По словам Вильфанда, в Крыму вся предстоящая неделя также будет тёплой, небольшой дождь возможен лишь в первой половине недели. Будет тепло и солнечно, в Феодосии прогнозируется +23…+25 градусов днём.

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