Москва, 26 сентября, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Потепление до показателей температуры, характерных для июля, ожидается на юге России. Об этом 25 сентября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Черное море. Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточнил специалист, в континентальных районах Краснодарского края ожидается погода, больше характерная для августа или даже для июля. Уже 26 сентября в регионе ожидается +25 градусов, а в последующие несколько дней температура воздуха будет ежедневно повышаться на один градус.

В Сочи 26 сентября ожидается +24…+25 градусов, а на следующий день уже +26…+28 градусов. Температура воды в Чёрном море будет оставаться очень комфортной как минимум в ближайшие несколько дней и составит +22…+23 градуса. Существенных осадков на Черноморском побережье не прогнозируется.

По словам Вильфанда, в Крыму вся предстоящая неделя также будет тёплой, небольшой дождь возможен лишь в первой половине недели. Будет тепло и солнечно, в Феодосии прогнозируется +23…+25 градусов днём.