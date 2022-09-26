Сеул, , 05:17 — REGNUM Китай и Северная Корея возобновили железнодорожные грузоперевозки, сообщает 26 сентября Yonhap.

Поезд Enzymes

Впервые за пять месяцев грузовой поезд проследовал из Китая в Северную Корею по Мосту китайско-корейской дружбы. Поезд вышел из города Даньдун (Китай) в город Синыйджу (Северная Корея).

Напомним, Китай закрыл железнодорожное сообщение в конце апреля из эпидемиологических соображений.

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