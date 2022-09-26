Кемерово, , 05:02 — REGNUM Жителей Донбасса поставили в нечеловеческие условия. Этому нужно было положить конец. Такое мнение высказала ветеран труда из Кемерова Галина Петрова.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что там происходит, это вообще за гранью понимания, — считает она. — С 2014 года страдали люди, их обстреливали. Мы все переживаем, болеем за них и хотим, чтобы у них наконец настал мир».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской области открыли четыре участка для проведения референдумов о воссоединении с Россией. Они будут работать до 26 сентября с 10 до 18 часов, 27 сентября участки будут открыты с 10 до 16 часов. Организацией и проведением голосования занимаются комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Избирком Кузбасса оказывает необходимое содействие.