Кемерово, 26 сентября, 2022, 05:02 — ИА Регнум. Жителей Донбасса поставили в нечеловеческие условия. Этому нужно было положить конец. Такое мнение высказала ветеран труда из Кемерова Галина Петрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«То, что там происходит, это вообще за гранью понимания, — считает она. — С 2014 года страдали люди, их обстреливали. Мы все переживаем, болеем за них и хотим, чтобы у них наконец настал мир».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской области открыли четыре участка для проведения референдумов о воссоединении с Россией. Они будут работать до 26 сентября с 10 до 18 часов, 27 сентября участки будут открыты с 10 до 16 часов. Организацией и проведением голосования занимаются комиссии референдумов соответствующих республик и областей. Избирком Кузбасса оказывает необходимое содействие.