Москва, 26 сентября, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Российский боец ММА Владимир Минеев получил повестку из военкомата. Спортсмен заявил о том, что не собирается бегать от службы и намерен пойти в военкомат.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

По его словам, после своего боя он ещё не был дома, сразу из Элисты поехал в Мариуполь, чтобы понаблюдать за ходом ведения восстановительных работ на спортивных объектах. Минеев является главой Российского союза боевых искусств (РСБИ) Ульяновской области.

«Сначала иду в свою 31 оДШБр, беру отношение, а потом уже иду на призывной», — сказал спортсмен в интервью «Матч ТВ».

Боец ММА рассказал, что его брат погиб в самом начале спецоперации в Гостомеле: «Я один мужчина остался на четыре семьи. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина».

32-летний Минеев — десантник, «служил срочку и контракт», поэтому попадает под первую категорию. Повестка пришла ему в Москву, так как у него сейчас московская прописка. Но живёт он в Ульяновске.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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