Рим, 26 сентября, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Кандидатура на пост премьер-министра Италии будет названа после встречи лидеров победивших в парламентских выборах правых партий с президентом страны Серджо Маттареллой. Такое заявление сделал 26 сентября Антонио Таяни, вице-президент и национальный координатор правоцентристской партии «Вперед, Италия».

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

По предварительным данным, которые приводит МВД Италии, на парламентских выборах лидирует партия «Братья Италии». Правоцентристская коалиция, куда входят «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные», может набрать до 44% голосов избирателей.

Ведущей политической силой страны может стать правая партия «Братья Италии», лидером которой является Джорджа Мелони.

Как пояснил Таяни, решение о том, кто станет кандидатом на пост премьер-министра, будет принято после встречи Сильвио Берлускони, Маттео Сальвини и Мелони и с президентом республики, так как конституция предусматривает, что за ним остаётся последнее слово.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Европарламенте обеспокоены результатом выборов в Италии.