Междуреченск, Кемеровская область, 26 сентября, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Житель Междуреченска Вадим Лукьяненко решил участвовать в спецоперации добровольцем. Говорит, что давно наблюдает за происходящим на [территории бывш. УСССР].

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Слежу за информацией на [территории бывш. УССР] и давно переживаю и, вот, решил. Нацизм там идёт страшной силой. Наши деды, прадеды воевали с этим, решил тоже. Уничтожить, потому что это не есть хорошо, — сказал Лукьяненко. — Я проходил, конечно, службу в армии. Там и воинское звание получил — старший лейтенант. Было это лет 12 назад, но вспомним».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

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При этом власти Кузбасса уже назвали фейком информацию о якобы призыве в армию всех мужчин из деревни Тюменево Кемеровской области.