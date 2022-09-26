Рим, , 04:24 — REGNUM О желании президента США Джо Байдена разделить Европу и «обескровить» Россию заявил итальянский генерал Марко Бертолини.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Интервью с бывшим командующим оперативной группы комбинированных сил Италии Бертолини опубликовало издание L’Antidiplomatico.

Генерал заявил о желании Байдена разделить Европу и «обескровить» Россию, затягивая конфликт на территории б. УССР. Он добавил, что американский лидер не хочет мира на территории б. УССР, он стремится разделить Европу на непримиримые части — «западную» и «восточную».

Москва же, по словам Бертолини, была изначально настроена на урегулирование ситуации на территории б. УССР.

По его словам, происходящее сейчас — это продолжение противостояния между НАТО и соцблоком в XX веке. Ситуацию в б. УССР итальянский генерал назвал «войной», которую Соединённые Штаты Америки ведут через своих агентов-прокси.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Newsweek Педро Гонсалес сравнил Джо Байдена с Шалтаем-Болтаем из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».

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