Новая Каховка, Бывш. УССР, , 04:24 — REGNUM Первая за сутки 26 сентября сирена воздушной тревоги сработала в городе Новая Каховка (Херсонская область), сообщает местная администрация в своём телеграм-канале.

Одной левой! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сирена воздушной тревоги сработала в городе в 04:00 мск. «Работает ПВО: более шесть воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в предыдущий раз сирена воздушной тревоги сработала в 22:45 мск 25 сентября. Было зафиксировано четыре воздушных взрыва.

Добавим, что в Херсонской области проходит референдум о воссоединении с Россией.

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