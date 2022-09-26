Вена, , 04:11 — REGNUM Не будет никакой демилитаризации Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Россия считает необходимым предотвратить ядерную катастрофу — и в этом согласна с руководством МАГАТЭ.

Михаил Ульянов Сурен

По поводу инициативы МАГАТЭ вывести российских военных и росгвардейцев со станции якобы для её безопасности Ульянов в интервью ТАСС сказал: «В любом случае о так называемой демилитаризации АЭС речи идти не может хотя бы потому, что она никогда не была милитаризована».

Что касается предложения генерального директора агентства Рафаэля Гросси принять меры по недопущению ядерной катастрофы, Москва считает, что это правильный посыл, только нужно больше конкретики, а главное — чтобы ВСУ прекратили обстрелы станции.

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