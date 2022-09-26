Брюссель, 26 сентября, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Результаты выборов в Италии обеспокоили зампредседателя Европарламента (ЕП) Катарину Барли, которая считает, что Джорджа Мелони, которая может стать новым итальянским премьер-министром, будет брать пример с экс-президента США Дональда Трампа и премьера Венгрии Виктора Орбана. Такое заявление политик сделала 25 сентября в интервью немецкой газете Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Барли отметила, что победа правоцентристской коалиции на парламентских выборах в Италии вызывает у неё беспокойство. А лидер партии «Братья Италии» Мелони, по мнению Барли, станет премьер-министром, «чьими политическими примерами для подражания являются Виктор Орбан и Дональд Трамп».

В свою очередь депутат Европарламента, сопредседатель Европейской партии зеленых Томас Вайц считает, что основы и ценности Евросоюза могут оказаться под угрозой, если Италией будет управлять коалиция «постфашистов и ультраправых партий». По его мнению, Мелони «может стать катастрофой» для ЕС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению депутата Европарламента Жордана Барделлы, народ Италии преподал урок ЕС, который пытался им диктовать, за кого отдать голоса.