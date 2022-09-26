Барнаул, , 03:52 — REGNUM Из сборного пункта в ДК «Октябрьский» в Барнауле 25 сентября отправились к месту несения службы первые мобилизованные Алтайского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Барнаула.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Военнослужащих провожали родные и близкие. В мэрии подчеркнули, что барнаульцы от службы не прячутся, они готовы исполнить свой гражданский долг.

С мобилизованными и их родственниками пообщался начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам Барнаула Александр Вопиловский. Он ответил на вопросы и рассказал об условиях службы.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк подчеркнул, что мобилизованные — это гордость Алтайского края. Они не бегали от военкомата и не убегали от повестки.

«Вы едете заступаться за Родину. С Богом, ребята!» — сказал Франк.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.

Читайте также: Мобилизованным разрешили взять с собой в часть кнопочный телефон