Вена, 26 сентября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Ежегодная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ 26 сентября начнёт свою работу в столице Австрии. Продлится мероприятие до 30 сентября.

IAEA Imagebank МАГАТЭ

В работе 66-й сессии будут участвовать 175 стран — членов МАГАТЭ, в том числе Россия. Темами встречи станут отчёт работы агентства за прошлый год, осуждение бюджета на следующий год.

Будет затронута на конференции и ситуация вокруг Запорожской АЭС, проблемы Северной Кореи и Ближнего Востока.

Стоит отметить, что заседания 66-й сессии будут транслироваться в прямом эфире, причём с 27 сентября параллельно будут идти трансляции с научного форума сессии.

От России на этом мероприятии будет работать делегация Росатома. Предлагается, среди прочего, обсудить соответствие проектов атомной энергетики критериям Таксономии устойчивого финансирования ЕС.

Читайте также: Таксономия ЕС подверглась критике со стороны производителей биогаза