Пекин, 26 сентября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Перспектива дендустриализации угрожает Евросоюзу на фоне конфликта на территории б. УССР и энергетического кризиса. Об этом 25 сентября пишет журналист Би Син в китайском издании Global Times.

Мировая экономика под угрозой

В статье указывается, что рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на территории б. УССР, обнажил все существующие проблемы в странах ЕС и в значительной степени повлиял на новейшую волну деиндустриализации.

«Растущие издержки вызовут нехватку промышленного сырья в Европе, включая металлы. Вместе с резким ростом цен на энергоносители, а также ростом цен на импорт из-за девальвации евро снижение нормы прибыли принесет проблемы как предприятиям, так и обрабатывающей промышленности в целом», — поясняет автор статьи.

Би Син отмечает, что не последнюю негативную роль в эскалации энергетического кризиса в Европе сыграли неверные шаги европейских властей. Европейская промышленная ассоциация Eurometaux отметила, что кризис представляет «экзистенциальную угрозу» для промышленности, и призвала лидеров ЕС «принять экстренные меры».

Автор статьи предупреждает, что в ближайшее время найти выход из энергетического кризиса не удастся, а Европа не сможет самостоятельно решить проблему, так как у неё нет инструментов влияния на конфликт между Киевом и Москвой. В свою очередь, США могут попытаться извлечь выгоду, продвигая идею деиндустриализации с целью разместить на своей территории европейские предприятия, которые решат покинуть континент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии заметны признаки «начала деиндустриализации» заметны в Германии, промышленное производство оказалось на пороге масштабного спада.