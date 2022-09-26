Мелитополь, Бывш. УССР, , 03:31 — REGNUM В Мелитополе при взрыве автомобиля 25 сентября погиб диверсант из б. УССР. Об этом сообщает городская администрация.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уточняется, что при погибшем нашли приписное свидетельство ВСУ. На месте были разбросаны деньги.

Городские власти считают, что погибший мог быть диверсантом, готовившим теракт. Он мог погибнуть из-за неосторожного обращения с взрывным устройством.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram написал о том, что в Запорожской области взорван легковой автомобиль. По его словам, это произошло в Мелитополе. Автомобиль разорвало на две части.

Читайте также: В Мелитополе взорван автомобиль