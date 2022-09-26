Бухарест, , 03:29 — REGNUM Полномочная конференция Международного союза электросвязи (МСЭ) открывается 26 сентября в столице Румынии. Мероприятие продлится до 14 октября.

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На нём пройдут выборы генерального секретаря, причём на должность претендуют российский кандидат Рашид Исмаилов (президент «Вымпелкома») и американский — Дорин Богдан-Мартин (глава Бюро развития электросвязи МСЭ).

Исмаилов предлагает реформировать управленческую модель организации, ограничив двумя сроками работу на избираемых должностях. Как заявляют организаторы конференции, Богдан-Мартин продвигает «всеобщее цифровое подключение».

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