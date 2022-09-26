Москва, 26 сентября, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Два участника поборолись за контракт Минэкономразвития России с начальной ценой чуть более 241,102 млн рублей. Победителем выбран заявитель, готовый оказать услугу за 220,1 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

В тендере приняли участие компания «Норбит» и «ИБС Экспертиза». Последнюю и признали победителем. В ЕГРЮЛ под этим наименованием зарегистрирована лишь одна компания. Она создана в 2006 году, прописана в Москве. Владельцы — АО «ИБС ИТ услуги» и ООО «ИБС софт».

Напомним, в задачи победителя входит развитие информационно-аналитической системы мониторинга качества госуслуг и создание «подсистемы построения дашбордов и визуализации данных». Работы должны быть завершены в три этапа — до начала марта 2024 года.