Рим, 26 сентября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Народ Италии преподал урок руководству Евросоюза, заявил депутат Европарламента Жордан Барделла в социальной сети.

Jordan-bardella.fr Жордан Барделла

«Итальянцы преподали урок Евросоюзу, который устами руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пытался диктовать им, за кого отдать свои голоса», — написал Барделла по итогам выборов в парламент Италии.

Он подчеркнул, что напрасно Брюссель пытался запугать народ, остановить демократию. Европейские народы, несмотря ни на какие угрозы со стороны ЕК, «поднимают голову и берут свою судьбу в свои руки».

Ранее с аналогичным заявлением, ставшим ответом на слова фон дер Ляйен о выборах в Италии, народ которой может выбрать якобы не тех, кого нужно, выступил другой евродепутат — Тьерри Мариани.