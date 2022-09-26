Кострома, 26 сентября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Судья арбитража Костромской области Евгений Иванов прекратил производство по банкротному иску управления ФНС России по Костромской области к ООО «Мантуровский трактороремонтный завод». Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Причиной прекращения дела стало то, что у ответчика не оказалось какого-либо имущества, за счёт которого можно профинансировать процедуру банкротства. Налоговый орган также заявил о невозможности покрытия судебных расходов.

Стоит отметить, ранее ответчик также подавал «заявление о введении моратория по делу о банкротстве и приостановлении производства по делу до окончания срока моратория».

Напомним, банкротное дело слушалось с декабря 2021 года. Истец заявил долг более 3,5 млн рублей.