Москва, , 03:01 — REGNUM Если выпускник военно-учебного центра (ВУЦ) после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва по мобилизации сохраняется. Об этом сообщается на портале «Объясняем. рф».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время, если выпускник ВУЦ идёт обучаться по программе специалитета, то он теряет право на отсрочку, уточняет портал.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения.

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