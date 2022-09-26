Вашингтон, , 02:54 — REGNUM План на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия был разработан администрацией Белого дома. Такое утверждение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью телеканалу CBS.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Вашингтона план на случай применения Москвой ядерного оружия, Блинкен ответил утвердительно. Однако при этом глава внешнеполитического ведомства США пояснил, что администрация Белого дома нацелена на то, чтобы конфликт на территории б. УССР «не разрастался и не расширялся».

Как утверждает глава Госдепа США, Вашингтон заявил Москве о необходимости прекратить безответственные разговоры о ядерном оружии.

«Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими», — указал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что сейчас никаких конфиденциальных переговоров и консультаций с Россией по ситуации вокруг Киева США не ведут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон предупредил Пекин о последствиях поддержки Москвы.

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