Мурманск, , 03:01 — REGNUM Градообразующее предприятие мурманского города Полярный — АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» из дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации» проиграло финансовый спор архангельскому центру судоремонта «Звёздочка». Арбитраж Мурманской области удовлетворил иск о взыскании неустойки. Решение судьи Дубровкина может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск изначально был подан на сумму свыше 55,4 млн рублей, но в августе 2022 года от истца поступило ходатайство об уточнении размера исковых требований.

Судья решил «взыскать с АО «10 СРЗ» в пользу АО «ЦС «Звездочка» 8 898 240 рублей 42 копейки неустойки и 65 491 рубль судебных расходов».

Напомним, также в сентябре завод из Полярного проиграл спор на 38 млн рублей. Истцом был всё тот же центр судоремонта.

3 октября 2022 года суд рассмотрит ещё одну претензию «Звёздочки» к СРЗ — о взыскании 23,2 млн рублей.

В августе 2022 года «Звёздочка» подала к СРЗ сразу семь исков на разные суммы.

Ранее к АО «10 СРЗ» имелись и банкротные претензии — истцом выступил ряд кредиторов. В конце мая 2022 года производство по делу было прекращено.