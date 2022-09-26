Рим, , 02:53 — REGNUM Главной оппозиционной силой объявила себя в Италии Демократичекская партия по итогам выборов в парламент, сообщила журналистам вице-председатель партии Дебора Серраккьяни.

Выборы OpenClipart-Vectors

Комментируя предварительные итоги выборов в парламент, в ходе которых лидирует коалиция правоцентристов, в левоцентристская коалиция во главе с Демпартией набирает 19,4%, Серраккьяни сказала: «Мы – вторая партия, и будем представлять важную и весомую оппозицию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным экзитполов, на выборах в Италии правоцентристская коалиция набрала порядка 45%, а левоцентристкая пока не дотягивает до 30%.

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