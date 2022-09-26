В Тбилиси произошла драка с участием российских туристов
Тбилиси, 26 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Тбилиси российские туристы якобы оскорбили и избили местную жительницу, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Работница торгового центра Элисо Джанашия заявила, что подверглась нападению приезжих из России.
«Я сидела и работала в торговом центре, а группа русскоговорящих людей сидела немного поодаль. Они разговаривали очень громко, и я сказала им, чтобы они говорили немного тише. Они стали ругаться, я ответила им резко, тогда они стали кричать: «Посмотрите на грузинских нацистов, как они себя ведут!» Я им ответила, что сейчас я вам покажу, на что похожи нацисты, — и я включила песню на [мове]. Тогда один из них несколько раз ударил меня, а потом хотел ударить меня и ногой. Я стала звонить в полицию. Когда они увидели, что я действительно звоню в полицию, они велели тому, кто бил меня, прекратить драться… Сейчас я жду адвоката, я считаю, что эти люди должны быть наказаны за физическое насилие», — сказала Джанашия.
Напомним, что в Грузии уже давно идёт пропагандистская кампания, направленная против российских туристов.