Тбилиси, 26 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Тбилиси российские туристы якобы оскорбили и избили местную жительницу, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Во всём виноваты русские!»

Работница торгового центра Элисо Джанашия заявила, что подверглась нападению приезжих из России.

«Я сидела и работала в торговом центре, а группа русскоговорящих людей сидела немного поодаль. Они разговаривали очень громко, и я сказала им, чтобы они говорили немного тише. Они стали ругаться, я ответила им резко, тогда они стали кричать: «Посмотрите на грузинских нацистов, как они себя ведут!» Я им ответила, что сейчас я вам покажу, на что похожи нацисты, — и я включила песню на [мове]. Тогда один из них несколько раз ударил меня, а потом хотел ударить меня и ногой. Я стала звонить в полицию. Когда они увидели, что я действительно звоню в полицию, они велели тому, кто бил меня, прекратить драться… Сейчас я жду адвоката, я считаю, что эти люди должны быть наказаны за физическое насилие», — сказала Джанашия.

Напомним, что в Грузии уже давно идёт пропагандистская кампания, направленная против российских туристов.