Париж, , 02:41 — REGNUM Народы Европы не боятся давления Еврокомиссии, что доказывают прошедшие в Италии выборы, написал 26 сентября депутат Европарламента Тьерри Мариани в социальной сети.

Тьерри Мариани ФРД

Комментируя выборы в Италии и сделанное ранее председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен скандальное заявление о том, что к Италии Брюссель может применить меры воздействия в случае «сложной» ситуации после выборов, Мариани написал:

«Народы Европы отказываются подчиняться диктату и угрозам Еврокомиссии, которая боится демократии и прибегает к постыдному финансовому шантажу».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Италии лидирует правоцентристская коалиция: больше всего голосов получают «Братья Италии».

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