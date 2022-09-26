Париж, 26 сентября 2022, 02:41 — REGNUM Народы Европы не боятся давления Еврокомиссии, что доказывают прошедшие в Италии выборы, написал 26 сентября депутат Европарламента Тьерри Мариани в социальной сети.
Комментируя выборы в Италии и сделанное ранее председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен скандальное заявление о том, что к Италии Брюссель может применить меры воздействия в случае «сложной» ситуации после выборов, Мариани написал:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на парламентских выборах в Италии лидирует правоцентристская коалиция: больше всего голосов получают «Братья Италии».
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