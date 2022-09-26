Южно-Сахалинск, , 02:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано 26 сентября в Тымовском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло в 02:26 (время местное) в 50 км северо-западнее посёлка городского типа Тымовское. Глубина землетрясения составила 17 км.

Землетрясение ощутили жители Тымовского и села Арги-Парги, причём ощущаемость сейсмособытия достигла трёх баллов.

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