Южно-Сахалинск, 26 сентября, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано 26 сентября в Тымовском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло в 02:26 (время местное) в 50 км северо-западнее посёлка городского типа Тымовское. Глубина землетрясения составила 17 км.

Землетрясение ощутили жители Тымовского и села Арги-Парги, причём ощущаемость сейсмособытия достигла трёх баллов.