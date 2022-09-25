Москва, 26 сентября, 2022, 02:07 — ИА Регнум. России выгоден курс 70 рублей за доллар, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По словам Зельцера, на фоне роста бюджетных расходов и сокращения доходов формируется дефицит, поэтому комфортный диапазон рубля будет приближен к 70 рублям за доллар.

«При этом рубль не торопится ослабевать на фоне сохраняющегося дисбаланса в пользу предложения валют», — подчеркнул эксперт в интервью агентству «Прайм». Он отметил, что спрос на инвалюту подавлен просевшим импортом, отключением от системы недружественных нерезидентов, ограничениями ЦБ по трансграничному движению капитала.

Рубль поддерживается и с помощью сохраняющейся паузы по бюджетному правилу. Никто уже не планирует покупать токсичные валюты на фоне ранней заморозки наших ЗВР странами-санкционерами. Что касается валют дружественных стран, по ним есть определённые нюансы. На курс доллара и евро также давит фактор дивидендов экспортёров, так как выплата рублёвых дивидендов требует продажи инвалюты.

Тем не менее до конца 2022 года ожидается снижение курса рубля на фоне возможных санкций США и ЕС по сырью, охлаждения цен энергоносителей и восстановления потоков импорта за счёт дружественных торговых партнёров и параллельного импорта.

Зельцер подчеркнул, что доллар в какой-то момент может пойти в направлении 70 рублей. Однако, если и рассматривать вложения в инвалюту, эксперт советует выбрать китайский юань и гонконгский доллар: «Там меньше неопределённости».

Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля завершил торги в пятницу, 23 сентября, ростом по отношению к доллару и евро.

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