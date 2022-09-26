Рим, , 01:55 — REGNUM Самолёт, совершавший перелёт из Неаполя в Милан, совершил вынужденную посадку из-за ударившей в него молнии. Об этом 25 сентября сообщило издание Il Messaggero.

Самолет и молния

На борту пассажирского авиалайнера, принадлежащего компании-перевозчику Easyjet, в момент удара молнии находилось 90 пассажиров. Молния ударила в крыло самолёта и повредила его, в связи с чем командир экипажа принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту города Бари.

Отмечается, что среди пассажиров возникла паника, но экипажу удалось успокоить людей, пострадавших в результате инцидента нет. После вынужденной посадки самолёта все пассажиры были доставлены в Неаполь наземным путём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения двух самолётов в Германии.

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