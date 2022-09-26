Брюссель, , 01:54 — REGNUM Европейские страны сами смогут выбрать, насколько им сократить энергопотребление, пишет Corriere della Sera.

Электрическая лампочка

Ссылаясь на план Европейской комиссии, касающийся антикризисных мер, издание отмечает, что в ЕС каждая из стран сможет определить без указаний сверху, как сильно сократить энергопотребление, при условии, однако, что в пиковые часы экономия составит по меньшей мере семь процентов.

Напомним, ЕК уже порекомендовала европейским странам до конца марта сократить на десять процентов потребление электроэнергии и на 15% — газа. В пиковые часы энергопотребление нужно бы снизить на пять процентов.

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