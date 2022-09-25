Варшава, 26 сентября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Экспорт в Россию смартфонов, радаров, лазерного оборудования, а также IT-услуг предлагают запретить европейским странам Польша, Прибалтика и Ирландия, сообщает EUobserver.

Смартфон

Кроме того, предлагается запретить использовать в Евросоюзе продукцию Kaspersky Lab. Также предлагается ввести запрет на ввоз в Россию банкнот США и ЕС, запретить транзакции с алмазами из РФ.

Эти и другие антироссийские меры содержит предложение по новому пакету антироссийских санкций, сформулированное перечисленными выше регионами.