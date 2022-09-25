Херсон, 26 сентября, 2022, 01:41 — ИА Регнум. В Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, работает система ПВО.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

О прогремевших в Херсоне взрывах сообщает РИА Новости. Уточняется, что над городом заметили следы работы ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил о том, что всех причастных к обстрелу центра Херсона ждёт суровая кара.

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