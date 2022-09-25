Вашингтон, 26 сентября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Повышение процентных ставок центральными банками в странах Запада с целью предотвращения дальнейшего роста инфляции спровоцировало обвал рынка государственных облигаций. Об этом 25 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Pixabay.com Инфляция

В материале приводятся данные экспертов из Bank of America, которые отмечают, что рынки гособлигаций сейчас оказались на пороге худших показателей с 1949 года, когда страны Европы восстанавливались после Второй мировой войны.

Уточняется, что Федеральная резервная система (ФРС) США и центральные банки ряда западных стран перестали удерживать базовую процентную ставку у нулевого показателя для поддержки экономики, как они поступали в период пандемии коронавируса. Это решение оказало негативное воздействие на цены, включая стоимость акций и топлива. Сейчас инвесторы готовятся к замедлению экономического роста.

Агентство указывает, что 21 сентября ФРС США повысила базовую ставку до 3—3,25% годовых. Это уже третье повышение с мая текущего года, оно было сделано с целью сдержать рост инфляции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил о высоком уровне неопределённости в экономике ЕС.