Петрозаводск, 26 сентября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Тела трёх пропавших туристов с перевернувшегося катера обнаружили в Карелии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском главке МЧС.

Mchs.gov.ru Спасатели МЧС

Уточняется, что тела пропавших туристов обнаружили сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

Напомним, вечером 24 сентября спасателям поступила информация о том, что в Кондопожском районе Карелии в Горской губе Онежского озера перевернулась лодка с семью людьми на борту. Троим туристам удалось спастись, один человек погиб, трое пропали без вести.

К поисковым работам были привлечены силы и средства МЧС России, Карельской республиканской поисково-спасательной службы, СОГ ОМВД по Кондопожскому району, добровольцы, сообщается в телеграм-канале МЧС Карелии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области в июне 2022 года было завершено расследование уголовных дел о гибели мужчины и его сына в результате столкновения катера с препятствием в акватории Волги.

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