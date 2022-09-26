Белгород, , 01:29 — REGNUM Единовременно будет выплачено по 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков http://kremlin.ru

Сообщив, что побывал 25 сентября в воинской части, где находятся жители Белгородской области, призванные в рамках частичной мобилизации, Гладков уточнил:

«Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель».

Он пообещал взять под личный контроль вопросы, которые подняли мобилизованные. Чиновник также пообещал максимально быстро исправить ситуацию с недооформленными документами.

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