Белгород, 26 сентября 2022, 01:29 — REGNUM Единовременно будет выплачено по 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Сообщив, что побывал 25 сентября в воинской части, где находятся жители Белгородской области, призванные в рамках частичной мобилизации, Гладков уточнил:
Он пообещал взять под личный контроль вопросы, которые подняли мобилизованные. Чиновник также пообещал максимально быстро исправить ситуацию с недооформленными документами.
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