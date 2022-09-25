Белгород, 26 сентября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Единовременно будет выплачено по 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

http://kremlin.ru Вячеслав Гладков

Сообщив, что побывал 25 сентября в воинской части, где находятся жители Белгородской области, призванные в рамках частичной мобилизации, Гладков уточнил:

«Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель».

Он пообещал взять под личный контроль вопросы, которые подняли мобилизованные. Чиновник также пообещал максимально быстро исправить ситуацию с недооформленными документами.