Москва, 26 сентября 2022, 01:10 — REGNUM Решение об ускоренном повышении в 2023 и 2024 годах минимального размера оплаты труда (МРОТ) принято правительством России, сообщается на правительственном сайте.
Отмечается, что на заседании правительства 22 сентября принято решение об ускоренном повышении МРОТ в соответствии с проектом ФЗ «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и приостановлении действия её отдельных положений».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Минтруда РФ предложило установить МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей.
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