Москва, 26 сентября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Решение об ускоренном повышении в 2023 и 2024 годах минимального размера оплаты труда (МРОТ) принято правительством России, сообщается на правительственном сайте.

Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958

Отмечается, что на заседании правительства 22 сентября принято решение об ускоренном повышении МРОТ в соответствии с проектом ФЗ «О внесении изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и приостановлении действия её отдельных положений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Минтруда РФ предложило установить МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей.