Варшава, 26 сентября, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Распоряжение об ограничении въезда на территорию Польши через воздушные и морские порты вступило в силу с 26 сентября для граждан России.

ИА REGNUM Шенгенская виза

Начиная с 26 сентября морские и авиаперевозчики обязаны будут отправлять назад в Россию за свой счёт тех российских граждан, у которых не будет оснований для въезда в Польшу. Власти страны по итогам достигнутых договорённостей с Эстонией, Латвией и Литвой приняли решение об ужесточении правил въезда для граждан России в Шенгенскую зону. Ограничения касаются всех российских граждан, путешествующих в туристических, культурных, спортивных и деловых целях, и по программам международного сотрудничества

Разрешение на въезд в Польшу могут получить лишь оговоренные категории граждан РФ. В частности, виза в Польшу может быть выдана дипломатам, водителям грузовиков, членам семьи граждан Польши, а также тем гражданам, у которых есть «карта поляка» — она подтверждает польское происхождение, либо выдаётся людям, имеющим гуманитарные цели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны ЕС в сентябре 2022 года утвердили «новые правила» выдачи виз для граждан России.