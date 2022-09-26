Тбилиси, 26 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в том, что в её рядах находится много олигархов, сообщает 25 сентября грузинский телеканал «Имеди».

«Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, оппозиция, ориентированная на наказание Бидзины Иванишвили, отклонила законопроект о деолигархизации из-за Давида Кезерашвили и других многих олигархов в их лагере.

«Главная причина в том, что на стороне «Грузинской мечты» нет олигархов, а в радикальной оппозиции много олигархов. Один из них — Кезерашвили, другие — Чута, Хазарадзе, Джапаридзе и многие остальные. Они представлены на стороне радикальной оппозиции, и поэтому неудивительно, что они не хотят принимать такой закон. В целом, Кезерашвили, Михаил Саакашвили и другие тесно сотрудничают сДавидом Арахамией. Это не обсуждается, это все знают. Арахамия является частью этой общей координации, у которой есть конкретные интересы, и эти интересы прямо противоречат государственным и национальным интересам Грузии. Они объединены вокруг этого интереса, но я думаю, что их цели не имеют хороших перспектив», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что среди грузинских политиков стало давно уже нормой обвинять своих противников в использовании финансирования со стороны так называемых «олигархов».