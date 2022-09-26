Москва, , 00:54 — REGNUM Гражданам, попавшим под частичную мобилизацию, можно взять с собой в часть простой кнопочный телефон. Об этом сообщается на портале «Объясняем. рф».

Телефон Publicdomainpictures.net

Уточняется, что пользоваться на территории воинских частей смартфонами запрещено из соображений безопасности.

Что касается взятого с собой кнопочного телефона, он будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время.

Фото- и видеосъёмка в местах дислокации подразделений запрещена. В том числе нельзя снимать на телефоны.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах России на базе отделений Народного фронта развёрнуты центры содействия ошибочно мобилизованным гражданам.

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