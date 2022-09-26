Будапешт, , 00:55 — REGNUM Антироссийская политика ЕС показала свою полную несостоятельность, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передаёт Kossuth.

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Комментируя действия ЕС, попытавшегося повлиять на Россию, освобождающую территорию б. УССР от бандеровцев, глава венгерской дипломатии указал на полный провал Брюсселя, ведь санкции куда сильнее ослабили страны Евросоюза, чем Россию.

Отметив, что антироссийские санкции «продолжают наносить огромный вред», Сийярто указал, как именно они возвращаются европейцам: «До небес взлетели инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания».

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